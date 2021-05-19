Шесть длинных светлых волосков с головы легендарного фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна продали на онлайн-аукционе за 14145 долларов.

Об этом сообщается на сайте Iconic Auctions.

Первоначальная цена лота составила 2,5 тысячи долларов.

Волосы Кобейна хранились в пластиковом прозрачном пакете. К ним прилагались фото, на которых артисту отрезает прядь его подруга и доверенное лицо Тесса Осборн, а также письменный документ, подтверждающий подлинность лота.

После смерти Кобейна в 1994 году Тесса подарила волоски художнице из Сиэтла Николь ДеПоло, а она передала их известному коллекционеру волос знаменитостей Джону Резникоффу.

Ранее картину «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали 92,2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.