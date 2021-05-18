Приблизительно четыре сотни работников разливочных заводов воды «‎Боржоми» объявили забастовку с требованием повысить зарплату и улучшить условия работы. Перед протестами руководство проигнорировало обращение профсоюзов с теми же пунктами требований.

Об этом сообщает Кавказский узел.

Сотрудники Боржомских разливочных заводов №1 и №2 18 мая начали бастовать, требуя улучшения условий труда. Всего в забастовке участвуют около 400 человек.

— Всего на двух заводах работают 550 человек, но 150 человек — это администрация, а рабочие все участвуют в забастовке. Мы прошли процесс медиации, согласно законодательству, но переговоры не принесли плоды. Поэтому началась забастовка, — рассказал лидер профсоюзного комитета заводов «‎Боржоми» Георгий Диасамидзе

Руководство не соглашается выполнять условия рабочих, сообщил грузинскому изданию «Формула» один из сотрудников завода.

— Мы работаем каждый день, у нас нет ни недели отдыха. У меня дневная зарплата 5 долларов. У нас нет нормальной зарплаты, нам сказали замолчать, поэтому мы объявили забастовку, — подчеркнул он.

Со стороны руководства завода работникам поступали угрозы об увольнении в случае, если они не вернутся к работе.

— Даже сейчас, когда мы стоим здесь, сотрудников вызывают и запугивают, угрожают, если вы не вернетесь на работу вас уволят. Эта забастовка будет продолжаться до тех пор, пока права рабочих не будут защищены, зарплаты и условия труда не улучшатся, — поручился участник забастовки.

Напомним, сотни работников французской фабрики в Бретани блокируют ее работу, чтобы не допустить продажу предприятия, на котором они работали годами.