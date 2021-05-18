Columbia Engineers разработала самую маленькую в мире однокристальную систему, которая представляет собой имлантируемый чип, разглядеть его можно только под микроскопом.

Исследование разместили в журнале Science Advances.

Новое изобретение можно ввести в тело при помощи иглы для подкожных инъекций. Чтобы добиться этого, команда использовала ультразвук как для питания устройства, так и для беспроводной связи с ним.

— Мы хотели посмотреть, насколько далеко мы сможем раздвинуть границы того, насколько маленьким мы можем сделать функционирующий чип. Это должно стать революционным для разработки беспроводных миниатюрных имплантируемых медицинских устройств, которые могут воспринимать разные вещи, использоваться в клинических приложениях и, в конечном итоге, одобрены для использования людьми, — рассказал руководитель исследования Кен Шепард, профессор электротехники Lau Family и профессор биомедицинской инженерии.

Чип, представляющий собой всю имплантируемую / инъекционную частицу без дополнительной упаковки, был изготовлен Тайваньской производственной компанией полупроводников с дополнительными модификациями процесса, выполненными в Городском университете Нью-Йоркского центра перспективных научных исследований

Цель группы исследователей — разработать чипы, которые можно вводить в организм с помощью иглы для подкожных инъекций, а затем передавать информацию обратно из организма с помощью ультразвука. Современные устройства измеряют температуру тела, но есть еще много возможностей, над которыми работает команда.

Напомним, ученые из Южной Кореи создали рекордный лазер сверхвысокой интенсивности.