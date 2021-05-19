Уволенный парламентом с должности министра здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему среди вакцин от коронавируса, которые законтрактовала Украина, нет вакцины Moderna. По его словам, украинскую сторону не устроили предложенные разработчиком условия.

Об этом речь шла в эфире канала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

Как рассказал Максим Степанов, министерство контактировало с компанией Moderna, но переговоры никуда не продвинулись.

—Те условия, которые они предложили, нас полностью не устраивали. Мы общались с двумя американскими компаниями — Pfizer и Moderna, но с Moderna никуда не продвинулись, потому что сроки поставки, объемы, которые нам предложили, были неприемлемы. Я уже не говорю о ценах, — сказал Максим Степанов.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после разморозки неоткрытые флаконы вакцины Pfizer от коронавируса можно хранить в холодильнике до месяца. Это намного дольше, чем рекомендовалось ранее — 5 суток.