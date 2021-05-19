За сутки, 18 мая, в Украине подтвердили 5138 новых случаев коронавируса, из них дети - 260 и 187 медработников.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 2269 человека. От коронавируса умерли 227 человек. Выздоровели — 17 102.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Медики осуществили 77 685 тестирований за сутки: методом ПЦР - 31 935, методом ИФА - 13 094, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 32 656.

За все время пандемии в Украине заболели 2 165 233 человек, выздоровели 1 899 446, умерли от последствий ковид - 48 696.

Напомним, уволенный парламентом с должности министра здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему среди вакцин от коронавируса, которые законтрактовала Украина, нет вакцины Moderna. По его словам, украинскую сторону не устроили предложенные разработчиком условия.