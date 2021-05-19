За сутки, 18 мая, в Украине подтвердили 5138 новых случаев коронавируса, из них дети - 260 и 187 медработников.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Всего за минувшие сутки госпитализировали 2269 человека. От коронавируса умерли 227 человек. Выздоровели — 17 102.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
Медики осуществили 77 685 тестирований за сутки: методом ПЦР - 31 935, методом ИФА - 13 094, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 32 656.
За все время пандемии в Украине заболели 2 165 233 человек, выздоровели 1 899 446, умерли от последствий ковид - 48 696.
Напомним, уволенный парламентом с должности министра здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему среди вакцин от коронавируса, которые законтрактовала Украина, нет вакцины Moderna. По его словам, украинскую сторону не устроили предложенные разработчиком условия.
За сутки, 18 мая, в Украине подтвердили 5138 новых случаев коронавируса, из них дети - 260 и 187 медработников.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Всего за минувшие сутки госпитализировали 2269 человека. От коронавируса умерли 227 человек. Выздоровели — 17 102.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.
Медики осуществили 77 685 тестирований за сутки: методом ПЦР - 31 935, методом ИФА - 13 094, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 32 656.
За все время пандемии в Украине заболели 2 165 233 человек, выздоровели 1 899 446, умерли от последствий ковид - 48 696.
Напомним, уволенный парламентом с должности министра здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему среди вакцин от коронавируса, которые законтрактовала Украина, нет вакцины Moderna. По его словам, украинскую сторону не устроили предложенные разработчиком условия.