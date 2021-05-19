Австралийские ученые сообщили об успешных испытания на лабораторных мышах терапии против коронавируса. Лечение уменьшает количество вирусных частиц в организме на 99,9%.
Об этом сообщает пресс-служба Университета Гриффита, передает РБК-Украина.
Препарат разработали совместно с центром исследования и лечения рака City of Hope.
В университете говорят, что терапия лечит именно коронавирус, а не способствует более быстрому выздоровлению людей. В основе — технология миРНК, или малых интерферирующих РНК. миРНК способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Так вирус больше не может размножаться в организме.
Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут сохраняться до года при температуре 4°C и до месяца — при комнатной температуре.
Ученые предполагают, что открытие может быть использовано для лечения пациентов с коронавирусом.
На очереди — испытания на людях.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer (США) начала испытания таблеток от коронавируса на людях. Препарат необходимо принимать при первых признаках болезни.
Австралийские ученые сообщили об успешных испытания на лабораторных мышах терапии против коронавируса. Лечение уменьшает количество вирусных частиц в организме на 99,9%.
Об этом сообщает пресс-служба Университета Гриффита, передает РБК-Украина.
Препарат разработали совместно с центром исследования и лечения рака City of Hope.
В университете говорят, что терапия лечит именно коронавирус, а не способствует более быстрому выздоровлению людей. В основе — технология миРНК, или малых интерферирующих РНК. миРНК способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Так вирус больше не может размножаться в организме.
Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут сохраняться до года при температуре 4°C и до месяца — при комнатной температуре.
Ученые предполагают, что открытие может быть использовано для лечения пациентов с коронавирусом.
На очереди — испытания на людях.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer (США) начала испытания таблеток от коронавируса на людях. Препарат необходимо принимать при первых признаках болезни.