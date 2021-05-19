В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 18 мая, получили 957 человек. Из них 244 вкололи первую дозу и 713 вторую.

Об этом сообщает МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 33 445 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 19 тысяч 88 человек.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве - 1796, наименьше в Херсонской области - 384.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 994 872 прививок. Вакцинировано - 957 348 человек, из них получили первую дозу - 957 346 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 37 526 человек (из них 2 человека получили первую дозу границей).

Прививки проводились 242 мобильной бригадой по иммунизации и 454 пунктами прививки.

Напомним, замначальника управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин заявил, что в Николаевской области население перестало отказываться от прививок против COVID-19 – люди видят достоинства вакцинации.

Хотя, 30 апреля глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что на Николаевщине процент отказа граждан от имеющегося вакцины против COVID-19 составляет 60%.