Генеральный директор некоммерческой организации RFE/Rl («Радио Свободная Европа»/ «Радио Свобода») Джейми Флай прилетит в Киев на следующей неделе.

Об этом «Детектору медиа» рассказал зам директора «Радио Свобода» по связям с общественностью Мартин Званерс.

Джейми Флай проведет встречи с украинскими чиновниками, общественными деятелеми и представителями медиа.

— Визит проходит в важный для «Радио Свобода» период, поскольку наша украинская служба продолжает свою жизненно важную работу в оккупированном Крыму, пораженном войной Донбассе и Украине в целом. Мы также обращаем внимание на серьезное давление, оказываемое на нашу журналистскую деятельность в России, Беларуси и других частях нашего региона, состоящий из 23 стран, — расказал Мартин Званерс.

Напомним, московские банковские счета ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» заблокированы.