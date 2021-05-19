В ближайшие пять лет производство одноразового пластика вырастет на 30 процентов. Это станет ощутимым негативным вкладом в глобальное потепление и загрязнение Мирового океана.

Об этом предупредили исследователи из австралийского благотворительного фонда Minderoo Foundation и британской консалтинговой компании Wood Mackenzie, пишет «Вокруг света. Украина».

Они опубликовали первый «Индекс производителей пластиковых отходов». В своем исследовании эксперты назвали 20 основных производителей одноразового пластика в мире. В списке в основном значатся энергетические и химические гиганты.

Одноразовые пластмассовые и полиэтиленовые предметы — защитные маски, медицинское оборудование, пакеты для покупок, кофейные чашки и липкая пленка — изготавливаются из полимеров, при производстве которых используется ископаемое топливо.

В 2019 году по всему миру было выброшено 130 миллионов тонн одноразового пластика. Из них 35 процентов сожгли, а 31 — захоронили на легальных свалках.

Пятая часть всех отходов загрязнила другие места, в том числе океан, рассказали исследователи.

При работе над «Индексом производителей пластиковых отходов» они использовали данные отслеживания полного цикла одноразового пластика: от заготовки формы и выпуска готовой продукции — до ее использования и превращения в отходы.

Лидером среди производителей пластиковых отходов с их годовым объемом 5,9 миллиона тонн стала американская нефтяная корпорация ExxonMobil.

Авторы исследования отметили, что около 60 процентов финансирования индустрии одноразового пластика поступает от 20 глобальных банков. Начиная с 2011 года, они ссудили на производство полимеров около 30 миллиардов долларов.

Ранее профессор Мэтью Гаркнесс из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии предложил новую идею для борьбы с загрязнением пластиком — делать татуировки не обычными чернилами, а с частицами пластика.