Жители села Павловка Снигиревского района силами общины выполнили косметический ремонт стелы на сельском кладбище.

Об этом пишет Снигиревская газета СНІГ.

Местная староста выразила благодарность жительницам села Ирине Копаевой и Ирине Шмигель, которые проделали работу.

— А любителям диванной критики, которые обычно пишут, что потрачены копейки, а спишут тысячи, заранее сообщу: на материалы для ремонта бюджетные средства не тратились, — подчеркнула староста.

Отмечается, что активные жители Павловки уже не впервые наводят порядок в своем селе при поддержке местных аграриев и депутатов, меняя эстетический вид своего села.

Напомним, в конце апреля на детской площадке микрорайона Терновка в Николаеве оформили пасхальную фотозону. Территорию украсили по инициативе местной жительницы.