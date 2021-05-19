Жители села Павловка Снигиревского района силами общины выполнили косметический ремонт стелы на сельском кладбище.
Об этом пишет Снигиревская газета СНІГ.
Местная староста выразила благодарность жительницам села Ирине Копаевой и Ирине Шмигель, которые проделали работу.
— А любителям диванной критики, которые обычно пишут, что потрачены копейки, а спишут тысячи, заранее сообщу: на материалы для ремонта бюджетные средства не тратились, — подчеркнула староста.
Отмечается, что активные жители Павловки уже не впервые наводят порядок в своем селе при поддержке местных аграриев и депутатов, меняя эстетический вид своего села.
Напомним, в конце апреля на детской площадке микрорайона Терновка в Николаеве оформили пасхальную фотозону. Территорию украсили по инициативе местной жительницы.
Жители села Павловка Снигиревского района силами общины выполнили косметический ремонт стелы на сельском кладбище.
Об этом пишет Снигиревская газета СНІГ.
Местная староста выразила благодарность жительницам села Ирине Копаевой и Ирине Шмигель, которые проделали работу.
— А любителям диванной критики, которые обычно пишут, что потрачены копейки, а спишут тысячи, заранее сообщу: на материалы для ремонта бюджетные средства не тратились, — подчеркнула староста.
Отмечается, что активные жители Павловки уже не впервые наводят порядок в своем селе при поддержке местных аграриев и депутатов, меняя эстетический вид своего села.
Напомним, в конце апреля на детской площадке микрорайона Терновка в Николаеве оформили пасхальную фотозону. Территорию украсили по инициативе местной жительницы.