Европейский союз начнет запускать путешественников из третьих стран, которые прошли полный цикл иммунизации одобренными в блоке вакцинами.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на спикера Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

Новые рекомендации теперь должны быть формально утверждены Советом ЕС.

— Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто вакцинирован одобренными вакцинами, — сказал он.

Совет также расширит список третьих стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, который будет основан на новых условиях, согласованных в среду.

— Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм приостановления, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано, — добавил представитель Еврокомиссии.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручился, что сейчас идут переговоры с западными партнерами о признании в Европе украинского сертификата про иммунитет от COVID-19.