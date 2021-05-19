В среду, 19 мая, перед Национальным собранием прошла акция, собравшая 35 тысяч полицейских через две недели после убийства бригадного генерала Эрика Массона.

Об этом пишет Le Figaro.

Профсоюзы собрали многочисленный митинг, чтобы обратить внимание на тяжелые условия работы и опасность для жизни полицейских. Протестующие требовали ужесточить наказание по некоторым видам уголовных преступлений.

Генеральный секретарь союза Альянс Фабьен Ванхемелрик свистнул с трибуны, на которой был растянут черный флаг «Платят за то, чтобы служить, а не умирать».

— Проблема полиции — справедливость! - прогремел профсоюзный деятель под аплодисменты.

На митинге выступили с речами несколько родственников раненных при исполнении обязанностей сотрудников полиции.

Профсоюзы решили организовать этот митинг через две недели после убийства бригадного генерала Эрика Массона, погибшего на торговой площадке в Авиньоне. Другой случай, потрясший полицию, уже произошел 23 апреля - административный сотрудник полицейского участка Рамбуйе Стефани Монфетюр был убит тунисцем, которого подозревали в радикализме. По словам представителей профсоюза, многие «рассерженные» и «возмущенные» полицейские видят смерть сержанта во время этого банального вмешательства как символ повторного насилия над ними, что требует более твердого «криминального ответа».

Напомним, во Франции полицейские жестоко избили темнокожего музыкального продюсера в его квартире в Париже, потому что он был на улице без маски. Власти страны считают этот инцидент«недопустимым» и «позорным».