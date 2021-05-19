Ученые обеспокоены тем, что длительное пребывание в условиях микрогравитации может иметь негативные последствия для позвоночника космонавтов.
Заявление опубликовано на официальном сайте космического агентства.
Без постоянного нисходящего давления силы тяжения живые ткани костей могут со временем терять плотность
— Здоровье позвоночника является неотъемлемой частью контроля осанки и облегчения основных движений туловища, необходимых для всех действий в ходе миссии. Поэтому очень важно понимать, как на эти мышечные изменения влияет длительное воздействие микрогравитации, — пояснила биомедицинский инженер из Университета Уэйк Форест в Северной Каролине Эшли Уивер.
Изучая с помощью магнитно-резонансной томографии, как изменяются мышечная и костная масса после пребывания в космосе, Эшли Уивер и ее команда пытаются выяснить, как одно влияет на другое.
В 2016 году другая группа исследователей обнаружила, что мышцы, поддерживающие позвоночник астронавтов, ослабевают, в результате чего у некоторых возникают боли в спине.
— Я был в космосе всего три недели и не рос таким со средней школы, — рассказывал японский астронавт Норисигэ Канаи в 2018 году, отметив, что всего за три недели он вырос на целых девять сантиметров.
Совсем недавно Эшли Уивер и ее коллеги собрали снимки девяти астронавтов, каждый из которых провел более полугода на борту Международной космической станции.
— Теперь, когда все сканирование завершено, мы с нетерпением ждем возможности узнать, какие изменения в костях и мышцах происходят во время космических полетов и как они связаны с риском травм, — подчеркивает ученая.
Напомним, беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.
Ученые обеспокоены тем, что длительное пребывание в условиях микрогравитации может иметь негативные последствия для позвоночника космонавтов.
Заявление опубликовано на официальном сайте космического агентства.
Без постоянного нисходящего давления силы тяжения живые ткани костей могут со временем терять плотность
— Здоровье позвоночника является неотъемлемой частью контроля осанки и облегчения основных движений туловища, необходимых для всех действий в ходе миссии. Поэтому очень важно понимать, как на эти мышечные изменения влияет длительное воздействие микрогравитации, — пояснила биомедицинский инженер из Университета Уэйк Форест в Северной Каролине Эшли Уивер.
Изучая с помощью магнитно-резонансной томографии, как изменяются мышечная и костная масса после пребывания в космосе, Эшли Уивер и ее команда пытаются выяснить, как одно влияет на другое.
В 2016 году другая группа исследователей обнаружила, что мышцы, поддерживающие позвоночник астронавтов, ослабевают, в результате чего у некоторых возникают боли в спине.
— Я был в космосе всего три недели и не рос таким со средней школы, — рассказывал японский астронавт Норисигэ Канаи в 2018 году, отметив, что всего за три недели он вырос на целых девять сантиметров.
Совсем недавно Эшли Уивер и ее коллеги собрали снимки девяти астронавтов, каждый из которых провел более полугода на борту Международной космической станции.
— Теперь, когда все сканирование завершено, мы с нетерпением ждем возможности узнать, какие изменения в костях и мышцах происходят во время космических полетов и как они связаны с риском травм, — подчеркивает ученая.
Напомним, беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.