Ученые обеспокоены тем, что длительное пребывание в условиях микрогравитации может иметь негативные последствия для позвоночника космонавтов.

Заявление опубликовано на официальном сайте космического агентства.

Без постоянного нисходящего давления силы тяжения живые ткани костей могут со временем терять плотность

— Здоровье позвоночника является неотъемлемой частью контроля осанки и облегчения основных движений туловища, необходимых для всех действий в ходе миссии. Поэтому очень важно понимать, как на эти мышечные изменения влияет длительное воздействие микрогравитации, — пояснила биомедицинский инженер из Университета Уэйк Форест в Северной Каролине Эшли Уивер.

Изучая с помощью магнитно-резонансной томографии, как изменяются мышечная и костная масса после пребывания в космосе, Эшли Уивер и ее команда пытаются выяснить, как одно влияет на другое.

В 2016 году другая группа исследователей обнаружила, что мышцы, поддерживающие позвоночник астронавтов, ослабевают, в результате чего у некоторых возникают боли в спине.

— Я был в космосе всего три недели и не рос таким со средней школы, — рассказывал японский астронавт Норисигэ Канаи в 2018 году, отметив, что всего за три недели он вырос на целых девять сантиметров.

Совсем недавно Эшли Уивер и ее коллеги собрали снимки девяти астронавтов, каждый из которых провел более полугода на борту Международной космической станции.

— Теперь, когда все сканирование завершено, мы с нетерпением ждем возможности узнать, какие изменения в костях и мышцах происходят во время космических полетов и как они связаны с риском травм, — подчеркивает ученая.

Напомним, беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.