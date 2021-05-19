В Хельсинки разработали экспресс-тест на коронавирус. Он выявляет болезнь COVID-19 за 10 минут, при этом является таким же точным, как и ПЦР-тест.

Об этом сообщает Yle.

Это устройство размером примерно, как настольный компьютер, что позволяет теоретически делать мобильное тестирование.

Работает тест следующим образом. Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, содержащий антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, который выявляется специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.

Исследование продемонстрировало, что этот тест может быть использован для диагностики коронавируса, утверждает Юсси Хепойки, доцент вирусологии Университета Хельсинки.

— Данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, поскольку вирус инактивируется при попадании в раствор, — заявил Юсси Хепойки.

Напомним, «ультрабыстрый» тест на коронавирус, который может дать результаты в течение 25 секунд, испытывают в Великобритании. Авиакомпания British Airways считает, что он может существенно улучшить мобильность населения в условиях пандемии.