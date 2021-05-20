К концу XXI века Мальдивы могут исчезнуть с поверхности Земли, если не начать эффективно бороться с изменениями климата.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на министра окружающей среды, изменения климата и технологий Аминат Шауну.

По ее словам, Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет действовать быстро и слаженно в борьбе с изменением климата.

Аминат Шауна сказала, что если уничтожение экологии будет продолжаться нынешними темпами, страна исчезнет до 2100 года.

— Изменение климата — реальная угроза, и мы являемся наиболее уязвимой страной в мире, — заявила министр.

Напомним, ранее специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри назвал проблему постепенного нагревания планеты и климатических изменений одним из самых сложных вызовов глобальной безопасности за все времена.