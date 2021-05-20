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По состоянию на четверг, 20 мая в Николаевской области зарегистрировано 172 новых случая COVID-19, трое пациентов умерли от последствия заболевания.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 66 924 (+172) выявленных случаев по месту жительства:
Николаев - 42306 (+94);
Первомайск - 2917 (8);
Южноукраинск - 1941 (+6);
Вознесенск - 1836 (+15)
Очаков - 1276.
На других административного территориях, в том числе отдельно территориальных общин, за прошедшие сутки было зарегистрировано 49 случая коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили у 2298 (+14) медработников.
При этом выздоровели больных за сутки - 53, всего выздоровели - 62 661. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1760.
В 18 учреждениях области, развернутых для борьбы с коронавирусом, находится 683 человек с данным заболеванием или подозрением на него.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в одном регионе превышен показатель по COVID-19. При этом Николаевская область соответствует «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога.
По состоянию на четверг, 20 мая в Николаевской области зарегистрировано 172 новых случая COVID-19, трое пациентов умерли от последствия заболевания.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной государственной администрации.
Из всех 66 924 (+172) выявленных случаев по месту жительства:
Николаев - 42306 (+94);
Первомайск - 2917 (8);
Южноукраинск - 1941 (+6);
Вознесенск - 1836 (+15)
Очаков - 1276.
На других административного территориях, в том числе отдельно территориальных общин, за прошедшие сутки было зарегистрировано 49 случая коронавирусной болезни.
Также заболевание COVID-19 установили у 2298 (+14) медработников.
При этом выздоровели больных за сутки - 53, всего выздоровели - 62 661. Умерло всего от последствий COVID-19 - 1760.
В 18 учреждениях области, развернутых для борьбы с коронавирусом, находится 683 человек с данным заболеванием или подозрением на него.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в одном регионе превышен показатель по COVID-19. При этом Николаевская область соответствует «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога.