Принц Уильям получил первую прививку от коронавируса. Однако пока не известно каким именно препаратом он вакцинировался.

Об этом герцог Кембриджский сообщил в Instagram, пишет РБК-Украина.

«Во вторник я получил первую дозу вакцины против COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины — спасибо за все, что вы делали и продолжаете делать», — написал он.

Напомним, в Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания протестируют семь существующих вакцин, чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.

Ранее во Франции биотехнологическая компания Valneva закончила стартовый этап клинических испытаний своей COVID-вакцины, показавший безопасность и эффективность препарата.