Во Франции биотехнологическая компания Valneva закончила стартовый этап клинических испытаний своей COVID-вакцины, показавший безопасность и эффективность препарата.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на пресс-службу компании.

— Valneva сегодня объявила о позитивных результатах клинических испытаний... своей инактивированной, адъювантной вакцины-кандидата VLA2001, — сказано в сообщении.

В компании добавили, что вакцина «хорошо переносится и не вызывает поводов для сомнений в ее безопасности». Более чем у 90% участников испытаний, проводившихся среди 153 взрослых людей возрастом от 18 до 55 лет, выработался «значительный уровень антител» к COVID-19.

Теперь компания планирует продолжить испытания. Заключительную фазу начнут уже к концу апреля.

Ранее сообщалось, что в Украину отказывались поставлять вакцину от коронавируса по программе COVAX без снятия ответственности с производителей. Такое требование было от производителей вакцин.