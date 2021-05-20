На заседании 20 мая парламентарии приняли за основу законопроект про десоветизацию правоприменительной практики в Украине.

Об этом пишет Юридическая Практика.

Прежде всего, от устаревших норм, принятых еще в СССР, избавляют КоАП и Жилищный кодекс. Так, из нормативных актов пропадет упоминание про победу октябрьской революции и марксистско-ленинские сентенции про неизбежное наступление коммунизма.

Законом утверждено два списка актов времен СССР (всего 1228), которые не будут применяться в современной Украине. Однако их положение о суверенитете, административно-территориальном устройстве и наградах останутся действительными.

Ранее НикВести сообщали, что на совещании у президента Украины обсудили запланированы на рассмотрение парламента законопроекты, среди которых и тот, что касается реформирования судебной системы Украины.