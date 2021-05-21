За минувшие сутки, в Украине, 20 мая, подтвердили 4984 случаев коронавируса. В частности, заболели 278 ребенка и 97 медработников.

Об этом сообщили Министерство здравоохранения.

Госпитализировано 1785 человек, от осложнений, связанных с течением заболевания, умерло 202 пациента. При этом выздоровели, 12 845.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Осуществлено тестирований за сутки методом ПЦР - 26 154, методом ИФА - 11 454, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 24 969

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 175 382 заражения коронавирусом.

Напомним, Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации. Запустить цифровые сертификаты COVID планируют с 1 июля.