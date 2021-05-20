Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации. Запустить цифровые сертификаты COVID планируют с 1 июля.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

После того, как Еврокомиссия достигла соглашения по внедрению этих сертификатов, нужно, чтобы Европарламент и Совет Европы официально приняли соответствующее постановление.

Принятое постановление должно вступить в силу 1 июля 2021 года с шестинедельным периодом для выдачи COVID-сертификатов странам, которым понадобится дополнительное время.

— Параллельно Еврокомиссия продолжит оказывать поддержку государствам-членам в доработке их национальных решений для выдачи и проверки цифровых COVID-сертификатов, а также оказывать техническую и финансовую поддержку для их внедрения, — заявили в Еврокомиссии.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинский сертификат вакцинации будет совместим с европейским аналогом.