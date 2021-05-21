В Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 20 мая, вкололи 782 людям. Из них первую дозу вакцины получили 289 человек, вторую - 493.

Об этом свидетельствуют данные опубликованными МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 34 923 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 18 913 человека.

Наибольшее количество прививок за сутки сделали в Днепропетровской области - 1369, наименьше в Кировоградской области - 332.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 031 728 прививок. Вакцинировано - 971 034 человек, из них получили первую дозу - 971 032 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 60 696 человек.

Вакцинацию проводили силами 289 мобильных бригад по иммунизации, работало 382 пунктов прививок.

Напомним, канадские ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных элементов. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.