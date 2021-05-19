Канадские ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных элементов. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированные издания.

Группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавируса, вырабатываемую с помощью генно-модифицированных растений.

Созданный исследователями препарат представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса.

Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.

Как уточняется, полученные результаты показали, что вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.

Ранее сообщалось, что Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca. В июне запланировано лишь несколько первых прививок.