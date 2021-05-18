Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca. В июне запланировано лишь несколько первых прививок.
Об этом заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн в эфире канала Puls24, передает The Local.
Причиной такого решения являются проблемы с поставками от британско-шведской фармацевтической компании, а не из-за эффективности вакцины.
По словам министра здравоохранения Австрии, препаратов AstraZeneca все еще достаточно на складе для повторных уколов. В Австрии планируют использовать только вакцины от Biontech-Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
Напомним, ранее Норвегия отказалась от использования вакцины AstraZeneca.
Дания также полностью отказалась от вакцины производства AstraZeneca.
Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca. В июне запланировано лишь несколько первых прививок.
Об этом заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн в эфире канала Puls24, передает The Local.
Причиной такого решения являются проблемы с поставками от британско-шведской фармацевтической компании, а не из-за эффективности вакцины.
По словам министра здравоохранения Австрии, препаратов AstraZeneca все еще достаточно на складе для повторных уколов. В Австрии планируют использовать только вакцины от Biontech-Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
Напомним, ранее Норвегия отказалась от использования вакцины AstraZeneca.
Дания также полностью отказалась от вакцины производства AstraZeneca.