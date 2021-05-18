Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca. В июне запланировано лишь несколько первых прививок.

Об этом заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн в эфире канала Puls24, передает The Local.

Причиной такого решения являются проблемы с поставками от британско-шведской фармацевтической компании, а не из-за эффективности вакцины.

По словам министра здравоохранения Австрии, препаратов AstraZeneca все еще достаточно на складе для повторных уколов. В Австрии планируют использовать только вакцины от Biontech-Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, ранее Норвегия отказалась от использования вакцины AstraZeneca.

Дания также полностью отказалась от вакцины производства AstraZeneca.