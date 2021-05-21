Британское издание BBC извинилось за использование фальшивых материалов при подготовке к интервью с принцессой Дианой, во время которого она призналась о проблемах в браке с принцем Чарльзом.

Об этом пишет hromadske.

Речь идет об интервью тогда еще малоизвестному корреспонденту BBC Мартину Баширу в 1995 году. Именно тогда Диана призналась, что была несчастлива в браке с Чарльзом. Она также сказала свою знаменитую фразу: «В том браке нас было трое», — имея в виду также Камиллу Паркер-Боулз, которая уже находилась в отношениях с Чарльзом.

А еще Диана выразила сомнения, что Чарльз сможет стать хорошим королем. Бывший личный секретарь Дианы Патрик Джефферсон отметил, что это интервью разрушило отношения Дианы с королевской семьей.

После интервью брат Дианы Чарльз Спенсер заявил, что Мартин Башир обманом заставил его сестру рассказать подробности своей личной жизни. Он рассказал, что журналист показал ему фейковые выписки банковских счетов, которые якобы свидетельствовали, что люди из окружения Дианы в обмен на деньги рассказывают о ее личной жизни прессе.

Мартин Башир

Таким образом, заверил Чарльз Спенсер, журналист хотел завоевать его доверие, чтобы получить возможность познакомиться с Дианой. Кроме того, по словам брата принцессы, Мартин Башир лгал Диане о якобы заговоре со стороны членов королевской семьи против нее. Однако после внутреннего расследования в 1996 году BBC оправдало журналиста.

В прошлом году Чарльз Спенсер вновь заявил, что это интервью было нечестным. Это привело к новому общественному резонансу. Тогда BBC решило провести еще одно расследование. Его доверили бывшему судье Верховного суда Великобритании лорду Дайсону.

Он выяснил, что интервью действительно получили в результате использования фейковых документов. Также Дайсон обнаружил, что Мартин Башир лгал об этом руководству. А оно, в свою очередь, покрывало журналиста, даже когда узнало о его лжи.

В конце концов BBC и Мартин Башир публично извинились. Издание признало, что внутреннее расследование в 1996 году было неэффективным. Кроме того, BBC извинилось перед принцем Чарльзом, а также написало принцам Гарри и Уильяму.

В 1999 году он покинул BBC. После этого Башир работал в ряде других СМИ — в частности, ABC и NBC. Кроме того, в 2003 году журналист взял интервью у Майкла Джексона.

В 2016 году Башир вернулся в BBC, где начал работать корреспондентом по религиозным вопросам. Однако в мае 2021-го уволился по состоянию здоровья.