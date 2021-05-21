Пиротехники Николаевщины проверили акваторию Черного моря вблизи Кинбурнской косы и обезвредили 29 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Спасатели, пиротехники и аквалангисты искали потенциально опасные предметы в течение трех дней, попутно исследовав территорию в 4000 кв.м. Всего было обнаружено 27 артиллерийских боеприпасов, авиабомба и граната Ф-1, которые уничтожили путем контролированного подрыва, предварительно вытащив из воды.

Напомним, 10 мая группой пиротехнических работников аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Николаевской области было уничтожено 2 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.