В понедельник, 10 мая группой пиротехнических работников аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Николаевской области было уничтожено 2 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне, во время рыбалки, гражданин обнаружил предмет внешне похожий на взрывоопасный на берегу Ингула по улице Школьная Ингульской ОТГ Баштанского района.

— О находке сообщил по экстренным номером 101. Прибывшие на место классифицировали находку, как артснаряд калибром 45 мм. Во время дополнительного обследования территории найдено еще один, - говорится в сообщении.

Пиротехники изъяли и уничтожили все боеприпасы путем контролируемого подрыва.

Ранее на Николаевщине подорвали авиабомбу времен Второй мировой.