В субботу, 8 мая, в селе Малоукраинка Еланецкой территориальной общины Вознесенского района Николаевской области мужчина обнаружил авиационную бомбу АО-2,5 времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в Главном управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Инцидент произошел во время перекопки огорода.
Группа пиротехнических работ спасателей путем контролируемого подрыва уничтожила бомбу.
Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Николаева из-за обогревателя выгорело здание.
В субботу, 8 мая, в селе Малоукраинка Еланецкой территориальной общины Вознесенского района Николаевской области мужчина обнаружил авиационную бомбу АО-2,5 времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в Главном управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Инцидент произошел во время перекопки огорода.
Группа пиротехнических работ спасателей путем контролируемого подрыва уничтожила бомбу.
Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Николаева из-за обогревателя выгорело здание.