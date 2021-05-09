В субботу, 8 мая, в селе Малоукраинка Еланецкой территориальной общины Вознесенского района Николаевской области мужчина обнаружил авиационную бомбу АО-2,5 времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Главном управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Инцидент произошел во время перекопки огорода.

Группа пиротехнических работ спасателей путем контролируемого подрыва уничтожила бомбу.

Ранее сообщалось, что на одном из предприятий Николаева из-за обогревателя выгорело здание.