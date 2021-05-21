В столице проходит акция «Остановим сафари милиции на Подоле». Пришедшие выступили против чрезмерных полномочий полицейских, силового насилия и жестоких задержаний. Собравшиеся выдвинули требование — отставка начальника Подольского управления полиции, чьи подчиненные превысили полномочия при задержании художника.

Трансляцию вело НВ.

Основное требование протестующих беззаговорочное и быстрое увольнение начальника местного управления полиции Павла Василенко. Собравшиеся считают его ответственным за все «сафари на людей на Подоле», незаконные задержания, превышения силы полицейскими, а также за формировании на Подоле полка особого назначения «Киев», в котором несут службу бывшие беркутовцы, отличившиеся бессмысленным насилием.

Украинского художника Дмитрия Бугайчука 19 мая жестко задержала полиция, применив в отношении него чрезмерную силу. В этом подозревали экс-беркутовца Владислава Иоанно, уже неоднократно применявшего силовые приемы без особой на то надобности и привлеченного к ответственности даже после сдачи тестов на переаттестации.

Напомним, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажгли файера и бросают шумовые гранаты.