При подробном изучении конфискованной партии контрабанды весом в 13 тонн оперативники СБУ обнаружили 8 тысяч флаконов лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

Об этом отчитывается управление СБУ в Николаевской области.

При декларировании груза были изъяты коробки с вероятными психотропными веществами и фальсифицированными лекарственными средствами в больших объемах. Эти вещества и лекарственные средства переправляли с сокрытием от таможенного контроля среди биг-бегов.

После проведения соответствующих экспертиз будет установлена стоимость контрабандных товаров и лекарственных средств.

Открыто уголовное производство по статье 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Ранее НикВести сообщали, что в Николаевском порту выявили 13 тонн контрабандных товаров, которые пытались ввезти в Украину под видом цемента.