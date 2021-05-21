ООО «Колледж прессы и телевидения» (телеканал «ТАК-ТВ»), возглавляемое Глебом Головченко, по решению хозяйственного суда Николаевской области покинуло помещение школы по улице Даля, 11. Занимаемые помещения возвращены Управлению образования Николаевского горсовета.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что окружная прокуратура Николаева обеспечивала выполнение решения суда.

Как ранее сообщалось, суд обязал «Колледж прессы и телевидения» освободить помещения до 9 апреля.

В комментарии НикВестям, Татьяна Геллер — директор Николаевского морского лицея имени профессора М. Александрова, который претендовал на указанные помещения, подтвердила, что колледж выехал и сделал это в установленный судом срок.

Напомним, ранее коллектив Николаевского морского лицея имени профессора М. Александрова обратился к городскому голове Николаева Александру Сенкевичу с тем, чтобы учреждению как можно скорее передали все помещения здания по улице Даля, 11. Родители и педагоги переживали, что процесс возврата помещений может затянуть и лицей не сможет полноценно осуществлять образовательный процесс.