Исполком Львовского горсовета проголосовал за повышение стоимость проезда в общественном транспорте. Цена подорожает с 7 до 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

Обновленные тарифы набирают силу сразу же после публикации решения, согласованного депутатами.

— Мы провели анализ, которым экономически обоснованный тариф. По состоянию на сейчас экономически обоснованный тариф на проезд в электротранспорте составляет 12 гривен 40 копеек, в автомобильном транспорте - 14 гривен 60 копеек, но мы сейчас вносим на рассмотрение исполнительного комитета предложение, чтобы тариф составлял 10 гривен, учитывая общественные слушания и возможности наших жителей, — отчиталась заместительница Садового по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Начальник управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив подал идею дифференциации тарифа на проезд в электротранспорте, в зависимости от выбранного способа оплаты. Его предложение приняли.

Согласно принятому решению исполкома Львовского горсовета, стоимость проезда в городских автобусах установится на отметке в 10 гривен.

Стоимость разового билета, приобретенного у водителя в городских трамваях и троллейбусах, также будет стоить 10 гривен.

При этом электронная оплата с помощью смартфонов через QR-коды, Приват 24, SMS-билеты, Bluetooth-билеты, терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay обойдется дешевле - 8 гривен 50 копеек.

Напомним, ассоциация городов Украины констатирует, что государство не компенсирует общинам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.