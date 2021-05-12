Ассоциация городов Украины констатирует, что государство не компенсирует общинам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.

В 2016 года государство не выполняет норму Конституции, говорится в заявлении Ассоциации городов Украины.

— Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Таким образом, оно переложило свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета, — говорится в заявлении.

В Ассоциации городов Украины отмечают, что отсутствие этих компенсаций вредит бюджетам общин.

— Общины ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством. Это приводит к недофинансированию других социально значимых сфер, в частности образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Эта ситуация также приводит к деградации транспортной системы города, невозможности полноценно обеспечить транспортную доступность граждан в учреждения первоочередной необходимости: школы, аптеки, больницы, продуктовые магазины, — отмечают в организации.

В АГУ призвали Кабмин погасить возникшую задолженность, иначе городским головам придется принять решение о поднятии цен.

— Органы местного самоуправления призывают правительство предусмотреть в государственном бюджете средства на финансирование льгот на проезд и погасить долги за компенсацию за предыдущие годы. В случае не выделения из государственного бюджета необходимых средств, органы местного самоуправления будут вынуждены поднять цены на проезд в общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение на территориях общин, — говорится в заявлении.

Ранее на сайте горсовета опубликовали таблицу расчета тарифов на проезд в маршрутках и автобусах Николаева.

Исполком Николаева собирается рассмотреть повышение проезда в маршрутках и электротранспорте до 6-10 гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирских перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.

Вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть Николаева готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда. В случае принятия нового тарифа на пассажирские перевозки, он будет одним из самых низких в Украине.