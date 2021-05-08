На сайте горсовета опубликовали таблицу расчета тарифов на проезд в маршрутках и автобусах Николаева.

Горожане могут самостоятельно ввести свои данные в отдельные пункты, и система автоматически рассчитает тариф на перевозку 1 пассажира. Таблица досутпна по ссылке.

«Все происходит публично и прозрачно. Готовы к открытому диалогу и конструктивным замечаниям», — прокомментировал мер Александр Сенкевич.

Напомним, исполком Николаева рассмотрит повышение проезда в маршрутках и электротранспорте до 6-10 гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирских перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.