На сайте горсовета опубликовали таблицу расчета тарифов на проезд в маршрутках и автобусах Николаева.
Горожане могут самостоятельно ввести свои данные в отдельные пункты, и система автоматически рассчитает тариф на перевозку 1 пассажира. Таблица досутпна по ссылке.
«Все происходит публично и прозрачно. Готовы к открытому диалогу и конструктивным замечаниям», — прокомментировал мер Александр Сенкевич.
Напомним, исполком Николаева рассмотрит повышение проезда в маршрутках и электротранспорте до 6-10 гривен.
Ранее сообщалось, что в Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирских перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.
Вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть Николаева готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда. В случае принятия нового тарифа на пассажирские перевозки, он будет одним из самых низких в Украине.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
На сайте горсовета опубликовали таблицу расчета тарифов на проезд в маршрутках и автобусах Николаева.
Горожане могут самостоятельно ввести свои данные в отдельные пункты, и система автоматически рассчитает тариф на перевозку 1 пассажира. Таблица досутпна по ссылке.
«Все происходит публично и прозрачно. Готовы к открытому диалогу и конструктивным замечаниям», — прокомментировал мер Александр Сенкевич.
Напомним, исполком Николаева рассмотрит повышение проезда в маршрутках и электротранспорте до 6-10 гривен.
Ранее сообщалось, что в Николаеве объявят конкурс на предоставление услуг пассажирских перевозок больше чем на 40 городских маршрутах.
Вице-мэр Виталий Луков заявил, что городская власть Николаева готова идти на компромисс с частными перевозчиками в вопросе пересмотра стоимости проезда. В случае принятия нового тарифа на пассажирские перевозки, он будет одним из самых низких в Украине.