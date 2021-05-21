Почти 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

— Сейчас почти 140 Украинские изъявили желание вернуться в Украину. Преимущественно это женщины и дети, которые живут в секторе Газа, — сказал Олег Николенко.

По его словам, также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан.

Олег Николенко пояснил, что начало эвакуации до сих пор сдерживало продолжения боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда украинских граждан.

Представитель МИД отметил, что после прекращения огня между Израилем и ХАМАС возвращение граждан надеются начать в ближайшее время.

Напомним, Военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа. Там отметили, что ХАМАС максимально ослаблен, ему нанесены серьезные удары.