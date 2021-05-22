Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс сообщил о том, что летние Олимпийские игры состоятся даже при условии действия режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.

Об этом пишет Корреспондент.

— Игры состоятся, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС. Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал этот режим, так что сомнений в проведении Игр нет. Мы делаем это ради атлетов, ради исполнения их мечты. Для этого и были созданы Олимпийские игры. Принимаемые меры по безопасности полностью удовлетворяют ВОЗ. Вот на что мы ориентируемся, принимая решения по организации Игр, — сказал Джон Коутс по итогам заседания координационной комиссии МОК по проведению ОИ в Токио.

Ранее сообщалось, что петиция об отмене Олимпийских игр с 351 тысячами подписей была подана на рассмотрение губернатору Токио, авторы обращения призвали чиновников «сделать жизнь приоритетом».