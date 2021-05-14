Петиция об отмене Олимпийских игр с 351 тысячами подписей была подана на рассмотрение губернатору Токио, авторы обращения призвали чиновников «сделать жизнь приоритетом».

Об этом пишет SCMP.

Онлайн-петиция под названием «Отмените Олимпийские игры в Токио, чтобы защитить нашу жизнь» была запущена юристом и бывшим кандидатом на пост губернатора Токио Кендзи Уцуномией.

Он собирал подписи быстрее, чем любая предыдущая петиция на платформе Change.org в Японии, которая, по словам Уцуномии, «отражает общественное мнение» по этому вопросу.

Опросы неизменно показывают, что большинство японцев против проведения Игр в этом году, выступая либо за дальнейшую отсрочку, либо за отмену.

— Я думаю, что на этот раз Олимпиада — это вопрос о том, ставим ли мы во главу угла жизнь или церемонию и событие, называемое Олимпийскими играми, — прокомментировал Кендзи Уцуномия репортерам.

Он призвал губернатора Токио Юрико Койке попросить Международный олимпийский комитет (МОК) отменить Олимпийские игры.

— МОК имеет право принять решение об отмене, но Токио, как город-организатор, должен призвать МОК отменить, — объяснил Кендзи Уцуномия.

Петицию отправят в МОК и Международный паралимпийский комитет, а также местным организаторам и национальному правительству.

Напомним, новый опрос общественного мнения в Японии показал, что противниками проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, до открытия которых остается чуть больше двух месяцев, являются около 60% граждан страны.