За сутки 21 мая в Украине зафиксировано 4606 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализированы 1665 человек, летальных случаев – 178, выздоровели – 12 586 человек.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях. В Киеве обнаружили 298 случаев коронавируса, 10 больных умерли.

Больше всего летальных случаев за сутки в Днепропетровской области – 29. 21 мая совершено 62 750 тестирований, из них методом ПЦР – 27 443 человека, методом ИФА – 11 957, экспресс-тестами – 23 350 человек. Среди новых заболевших – 269 детей и 108 медработников.

Напомним, 20 мая подтвердили 4984 случаев коронавируса. В частности, заболели 278 ребенка и 97 медработников.