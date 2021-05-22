В России обнаружили свыше 13 тысяч мутаций коронавируса. В общей сложности поменялась третья часть генома COVID-19.

Об этом сказал гендиректор центра Вектор Ринат Максютов, сообщает Корреспондент.

— В российских изолятах выявлено более 13 тысяч мутаций. С учетом того, что в геноме нового коронавируса всего 30 тысяч нуклеотидов, – сказал Ринат Максютов.

По его словам, мониторинг генетической изменчивости нового коронавируса проводится с 15 июня прошлого года, и в настоящее время определено более 7000 полных геномов нового коронавируса.

— Безусловно, подавляющее количество замен являются не значимыми с точки зрения эпидпроцесса, но те варианты, которые обеспечивают повышенную заразность, контагиозность вируса в дальнейшем будут в большей степени выявляться в человеческой популяции, – добавил Ринат Максютов.

В его презентации также говорилось о том, что выявлена 1681 замена в гене, кодирующем S-белок коронавируса (на основе этого белка сделано несколько вакцин, белок состоит из аминокислот), 898 из которых приводит к смене аминокислоты.

Напомним, за сутки 21 мая в Украине зафиксировано 4606 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализированы 1665 человек, летальных случаев – 178, выздоровели – 12 586 человек.