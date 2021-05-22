По состоянию на 10:00 22 мая на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 625 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины».

Среди медучреждений города:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 81 больной;

Первомайская центральная районная больница - 46 больных;

городская больница №1 Николаева - 105 больных;

родильный дом №1 Николаева - 4 больных;

Южноукраинская городская многопрофильная больница - 17 больных и 1 с подозрением;

Баштанская центральная районная больница - 5 больных и 1 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница - 32 больных и 11 человек с подозрением;

Новобугская центральная районная больница - 29 больных и 1 с подозрением;

городская больница №3 Николаева - 55 больных и 40 человек с подозрением;

городская детская больница №2 Николаева - 1 больной и 18 человек с подозрением;

городская больница №5 Николаева - 41 больной и 25 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница - 4 больных и 10 человек с подозрением;

Николаевская центральная районная больница - 4 больных;

Новоодесская центральная районная больница - 23 больных;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 30 больных;

Доманевская центральная районная больница - 9 больных;

Очаковская многопрофильная больница - 15 больных;

Снигиревская центральная районная больница - 16 больных и 1 с подозрением.

Напомним, по состоянию на 10:00 22 мая в Николаевской области зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.