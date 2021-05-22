По состоянию на 10:00 22 мая на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 625 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.
Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины».
Среди медучреждений города:
Напомним, по состоянию на 10:00 22 мая в Николаевской области зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.
По состоянию на 10:00 22 мая на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 625 человек, больных на COVID-19 или с подозрением.
Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины».
Среди медучреждений города:
Напомним, по состоянию на 10:00 22 мая в Николаевской области зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.