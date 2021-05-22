По состоянию на 10:00 22 мая в Николаевской области зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 22 мая из всех 67330 (+192) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 42534 (+132)

Первомайск — 2939 (+2)

Южноукраинск — 1958 (+3)

Вознесенск — 1837;

Очаков — 1277.

На других административных территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 55 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2319 (+5) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 256, всего выздоровели — 63005. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1764, за сутки — 1.

Напомним, днем ранее в Николаевской области подтвердили 214 новых случаев коронавируса.