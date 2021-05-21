В Николаевской области за прошедшие сутки, 20 мая, подтвердили 214 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели при этом 88 человек. 3 пациента умерли.
Больше всего заражений за вчера выявили в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
Среди заболевших 278 детей и 97 медицинских работников. Также за вчера было госпитализировано 1785 человек, летальных случаев - 202.
Всего за сутки проведено 62 577 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 26 154, методом ИФА - 11 454, экспресс-тестами - 24 969.
За все время пандемии в Украине обнаружили 2 175 382 заражения коронавирусом.
Напомним, Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации. Запустить цифровые сертификаты COVID планируют с 1 июля.
В Николаевской области за прошедшие сутки, 20 мая, подтвердили 214 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели при этом 88 человек. 3 пациента умерли.
Больше всего заражений за вчера выявили в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
Среди заболевших 278 детей и 97 медицинских работников. Также за вчера было госпитализировано 1785 человек, летальных случаев - 202.
Всего за сутки проведено 62 577 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 26 154, методом ИФА - 11 454, экспресс-тестами - 24 969.
За все время пандемии в Украине обнаружили 2 175 382 заражения коронавирусом.
Напомним, Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации. Запустить цифровые сертификаты COVID планируют с 1 июля.