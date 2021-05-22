Частное акционерное общество «Рамзай" представило первый в Украине ударный беспилотник вертолетного типа.
Об этом сообщает Defense Extress.
Летные испытания первого испытательного образца запланированы на этот год. Над проектом работали в течение нескольких лет. Прототип БПЛА представят в июне на Международной выставке Оружие и безопасность.
По словам разработчиков, беспилотник-вертолет украинского производства будет иметь достаточно большие размеры и значительную грузоподъемность. Таким образом, он сможет нести и использовать ракетное вооружение. Также БПЛА будут оснащены высокой степенью защиты от вражеских средств РЭБ.
Напомним, «МоторСич» разрабатывает стратегию экспорта лопастей за границу.
Частное акционерное общество «Рамзай" представило первый в Украине ударный беспилотник вертолетного типа.
Об этом сообщает Defense Extress.
Летные испытания первого испытательного образца запланированы на этот год. Над проектом работали в течение нескольких лет. Прототип БПЛА представят в июне на Международной выставке Оружие и безопасность.
По словам разработчиков, беспилотник-вертолет украинского производства будет иметь достаточно большие размеры и значительную грузоподъемность. Таким образом, он сможет нести и использовать ракетное вооружение. Также БПЛА будут оснащены высокой степенью защиты от вражеских средств РЭБ.
Напомним, «МоторСич» разрабатывает стратегию экспорта лопастей за границу.