Частное акционерное общество «Рамзай" представило первый в Украине ударный беспилотник вертолетного типа.

Об этом сообщает Defense Extress.

Летные испытания первого испытательного образца запланированы на этот год. Над проектом работали в течение нескольких лет. Прототип БПЛА представят в июне на Международной выставке Оружие и безопасность.

По словам разработчиков, беспилотник-вертолет украинского производства будет иметь достаточно большие размеры и значительную грузоподъемность. Таким образом, он сможет нести и использовать ракетное вооружение. Также БПЛА будут оснащены высокой степенью защиты от вражеских средств РЭБ.

Напомним, «МоторСич» разрабатывает стратегию экспорта лопастей за границу.