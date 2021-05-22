Во время открытия террас кафе и ресторанов во Франции президент Эммануэль Макрон поднял бокал под украинский тост «Будьмо».

Об этом пишет LB.ua.

Видео опубликовало посольство Украины во Франции на своей странице в соцсети Facebook.

В одном из заведений в Невере состоялись торжества, в которых принял участие Эммануэль Макрон. Там его угостили коктейлем Венецианский Спритц. Президент Франции поднял бокал со словами «Santé!», что в переводе означает «За здоровье».

В это время кто-то в толпе крикнул украинский тост «Будьмо!». Эммануэль Макрон улыбнулся в ответ и снова поднял бокал со словами «За Украину».

Ранее сообщалось, что Украина купит у Франции локомотивы, пожарные машины и станции питьевой воды. Речь идет о контрактах на 1,3 миллиарда евро.