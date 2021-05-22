Пополнение случилось в начале мая в семействе зебр Чапмана.

Об этом написали на странице Николаевского зоопарка в Facebook.

По словам руководителей зверинца, детеныш появился на свет 6 мая у пары Алладина и Бианки. Немного позже новорожденной самке выберут имя.

— А пока Бианка с малышом содержатся отдельно от другой группы зебр. Мама ревниво защищает своего детеныша и закрывает его от наблюдателей, таким образом заботясь о нем, — рассказали в зоопарке.

В ближайшие дни при солнечной и теплой погоде детеныша с мамой можно будет увидеть в летнем вольере для зебр.

Напомним, в апреле в Николаевском зоопарке показали первую прогулку верблюжонка, который родился в начале марта.