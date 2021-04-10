Детеныш родился еще в начале марта, но с наступлением тепла впервые вышел в летний вольер.

Прогулку жителя зоопарка показали в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Самка верблюда по имени Джола появилась на свет 10 марта, ее родители — двугорбые верблюды Султан и Дюна. Фотографии малыша 2 апреля опубликовали на странице Николаевского зоопарка в Facebook.

Пока семья оставалась в зимнем помещении, мама постоянно пребывала рядом с детенышем. С наступлением весенней погоды сотрудники зоопарка вывели их на прогулку вместе.

Напомним, львят, которые родились в Николаевском зоопарке 13 февраля, планируют отослать в Африку, так как в зверинце нет новых вольеров для молодняка.