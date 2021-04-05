Приплод львов из Николаевского зоопарка отошлют в Африку: в зверинце нет новых вольеров для молодняка.

Об этом рассказал директор Николаевского зоопарка депутат горсовета от партии «Пропозиция» Владимир Топчий в интервью порталу «Свідок.info».

Директор коммунального учреждения описал причину, по которой новорожденных львят не смогут оставить в городском зоопарке. По его словам, в зверинце попросту нет места для молодых хищников.

— Весной сейчас «посыпется» много молодняка. Хотя разведение многих видов мы сейчас приостановили — некуда девать молодняк. Это касается и крупных копытных животных, и некоторых видов птиц. К слову, у нас уже просто некуда девать павлинов, — прокомментировал Владимир Топчий.

Он добавил, что пандемия обнажила и усложнила проблему с перевозкой животных в отдаленные зверинцы по всему миру. Однако, когда молодые хищники подрастут, их подготовят к транспортировке в африканские зоопарки.

— Возможно, когда к весне они (прим, - львята) подрастут, мы отправим их в Африку. Сейчас мы заключили с Lion, и пятерых львов будем готовить к Африку. У нас нет другого выхода, — объяснился Владимир Топчий.

Напомним, в Николаевском зоологическом парке новое пополнение — у пары львов Ланки и Лолы еще 13 февраля родились малыши. Сегодня львят впервые осмотрели ветеринары.