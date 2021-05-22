Карантинные ограничения повлияли на работу городского транспорта в Николаеве: в течение года количество маршруток сократилось на 60 единиц.

Об этом заявил вице-мэр Николаева по земельным вопросам Юрий Андриенко, сообщают на сайте горсовета.

По словам вице-мэра, по области сильно ударил карантин. По этой причине за последнее время ощутимо снизилось количество пассажирского транспорта.

— К марту прошлого года, когда ввели первые карантинные мероприятия, на маршрутах Николаева работало 630 единиц пассажирского транспорта. Сегодня же 570. И мы видим, что эта нехватка значительно повлияла на ситуацию с пассажирскими перевозками, — сказал Юрий Андриенко.

Напомним, 15 мая в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ мэр Александр Сенкевич отметил, что если в Николаеве не поднять цену на проезд, то ситуация продолжит ухудшаться с каждым днем: все больше водителей начнут сходить с маршрутов и в городе образуется коллапс траффика.