Королева Великобритании Елизавета II посетила авианосец HMS Queen Elizabeth, названный в ее честь, который готовится впервые отправиться в 28-недельный поход во главе международной авианосной группы.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Ее Величество встретилась с 1700 офицерами Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты и 250 морскими пехотинцами США, которые готовятся к развертыванию на борту HMS Queen Elizabeth, — говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

Авианосец преодолеет 26 000 морских миль за 28 недель от Средиземного до Филиппинского моря.

HMS Queen Elizabeth отправится в поход в субботу во главе крупнейшей авианосной ударной группы, которая также будет включать в себя атомную подводную лодку, эсминец флота США, фрегат Военно-морского флота Нидерландов и шесть кораблей ВМС Великобритании.

Во время 28-недельного развертывания авианосной группы входящие в ее состав корабли посетят более 40 стран и примут участие более чем в 70 мероприятиях, в том числе совместно с французским авианосцем «Шарль де Голль» в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II наградила почетным знаком качества крупнейшего в стране производителя секс-игрушек — компанию Lovehoney. Теперь бренд распологает почетной королевской эмблемой.