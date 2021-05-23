В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 22 мая, получили 98 человек. Из них первую дозу - 49 людей, вторую также 49.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 30 568 людям.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 35 801 человек.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве 386, наименьше в Винницкой и волынскойй областях - 21. Ни одной прививки не сделали в Запорожской и Ивано-Франсковской областях.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 052 814 прививок. Вакцинировано - 978 033 человек, из них получили первую дозу - 978 031, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 74783 человека.

Последние сутки вакцинацию проводили 89 мобильных бригад по иммунизации и 144 пунктов прививок.

Напомним, Франция до конца года поделится с миром 30 миллионами доз вакцины.